Sony Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Sony hat im letzten Jahr eine Rendite von 19,95 Prozent erzielt, was 1,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 18,73 Prozent liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 16,36 Prozent, wobei Sony aktuell 3,6 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Sony nun 12702,6 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 13410 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12897,8 JPY, was einen Abstand von +3,97 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Sony mit einer Dividendenrendite von 0,66 Prozent 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild zu Sony hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sony daher auch in diesem Bereich ein "Gut".