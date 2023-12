Sony Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Aktie von Sony wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 18,07 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dieser beträgt 56,87. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung von überkauften oder überverkauften Titeln, zeigt sich, dass Sony derzeit als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 28,1 Punkte, während der RSI25 bei 43,63 liegt und damit eine neutrale Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich erzielte Sony in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,95 Prozent, was einer Outperformance von +3,44 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sony um 1,45 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese vergleichsweise positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Diskussionsintensität über Sony durchschnittlich waren. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit für Sony eine positive Bewertung aufgrund des niedrigen KGV, der neutralen bis überkauften RSI-Signale und der positiven Performance im Branchenvergleich.