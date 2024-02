Sony Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Aktienkurs von Sony zeigt eine Rendite von 18 Prozent in den letzten 12 Monaten, was jedoch etwas unter dem Branchendurchschnitt für zyklische Konsumgüter liegt. Im Bereich der Haushalts-Gebrauchsgüter liegt die durchschnittliche Rendite bei 17,68 Prozent, wobei Sony mit 0,32 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Sony ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Sony wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein eher schlechtes langfristiges Bild über die Stimmungslage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sony weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Sony beträgt 0,54 Prozent und liegt damit 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Sony eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Sony nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 18,04 insgesamt 92 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

