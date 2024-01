Sony Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sony. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sony momentan überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 41,46, was bedeutet, dass Sony weder überkauft noch überverkauft ist und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 18,07 und liegt damit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 56 (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und Sony daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Stimmungsbild konnte bei Sony in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird anhand der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst erhält Sony daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Sony-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,95 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Sony damit 1,22 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 16,36 Prozent. Sony liegt aktuell 3,6 Prozent über diesem Wert und wird daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.