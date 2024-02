Sony Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die fundamentale Analyse von Sony zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 20,15 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 55,32. Dies bedeutet, dass Sony unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Sony, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Jedoch haben Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale generiert, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Sony somit ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sony eine Rendite von 28,18 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt Sony mit einer Rendite von 18,36 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sony-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage und 40,71 für die letzten 25 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sony.