Sony Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Sony: Aktuelle Bewertung und Branchenvergleich

Sony hat kürzlich eine Dividende von 0,54 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern (2,89 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sony-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 51, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,68 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für Sony.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sony hauptsächlich positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat Sony in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,81 % im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche erzielt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sony um 6,7 % über dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung von Sony eine solide Leistung im Vergleich zur Branche und eine positive Resonanz im Anleger-Sentiment.