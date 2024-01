Sony Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Sony hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,95 Prozent erzielt, was 1,15 Prozent über dem Durchschnitt (18,8 Prozent) des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 16,2 Prozent für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt Sony aktuell 3,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet hat Sony eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sony-Aktie auf 7-Tage-Basis überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird Sony daher für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen rund um Sony auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln ein gemischtes Bild wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammen mit acht ermittelten Handelssignalen führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Sony bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.