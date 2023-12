Sony Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Sony-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12627,55 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie mit einem Kurs von 13365 JPY einen Abstand von +5,84 Prozent aufgebaut hat, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12784,3 JPY, was einer Differenz von +4,54 Prozent entspricht und somit als "Neutral" signalisiert wird. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Sony-Aktie.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz, also weichen Faktoren, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Sony-Aktie in den vergangenen Monaten erhöht war, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "Gut" für Sony.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sony-Aktie liegt bei 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Ein Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (48,51) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich nach RSI-Bewertung also auch hier ein "Neutral"-Rating für Sony.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Sony-Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich also auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine positive Einschätzung für die Sony-Aktie.