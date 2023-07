Sony Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sony, die im Segment "Unterhaltungselektronik" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 17.07.2023, 02:01 Uhr, an ihrer Heimatbörse Tokyo mit 12870 JPY.

Wie Sony derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sony mit einem Wert von 17,54 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 64,77 , womit sich ein Abstand von 73 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Sony erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche sind im Durchschnitt um 26,47 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -8,67 Prozent im Branchenvergleich für Sony bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 24,08 Prozent im letzten Jahr. Sony lag 6,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,64 % ist Sony im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushalts-Gebrauchsgüter (2,96 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,33 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

