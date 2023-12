Sony Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Beurteilung der Anleger. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in den letzten Tagen über das Unternehmen Sony. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen jedoch, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale gab, nämlich 9 "Gut"-Signale im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signal. Dadurch wird die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche erzielte Sony in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,95 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 16,52 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,44 Prozent für Sony. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sony um 1,45 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sony mit 18,07 insgesamt 68 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" (56,87). Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Gut" nach fundamentaler Analyse.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Sony derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,63, was bedeutet, dass Sony weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Sony eine positive Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die Branchenvergleiche, die fundamentale Analyse und den RSI.