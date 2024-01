Sony Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Aktie von Sony wird von Experten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,07 insgesamt 67 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dieser beträgt 54,73. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten zuletzt überwiegend positive Meinungen über die Aktie von Sony. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Sony. Obwohl sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Datenanalyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Sony liegt der RSI7 aktuell bei 38,65 und der RSI25 bei 45,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den vergangenen vier Wochen wurde eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Sony verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert. Insgesamt erhält Sony daher ein "Gut"-Rating in dieser Hinsicht.