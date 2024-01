Sony Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Stimmung für Sony hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Sony eine "Neutral"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Sony beträgt 26,15 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 31,5, was darauf hindeutet, dass Sony weder überkauft noch überverkauft ist. In dieser Hinsicht wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Sony in Bezug auf den RSI eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite für Sony beträgt 0,54 Prozent im Vergleich zum Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,57 Prozent. Daher erhält Sony eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Sony aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses als unterbewertet. Das KGV liegt bei 20,15, was insgesamt 63 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.