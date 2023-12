Sony Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten Wochen konnte bei Sony keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sony aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -2,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund dieser Bewertung erhält Sony eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sony wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,25 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,01 Punkten, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet. Für Sony beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 12644,43 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 13130 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12819,8 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Sony in den genannten Bereichen überwiegend "Neutral"-Bewertungen.