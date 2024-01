Sony Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sony heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 38,65 Punkten, was darauf hinweist, dass Sony weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 45,23), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Sony-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Sony veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich steht die Aktie auf der Basis dieser Daten auf "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Sony nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 18,07 insgesamt 67 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 54,73 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Sony mit 0,66 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche beträgt -2, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.