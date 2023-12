Sonova Holding Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Sonova hat in den letzten 12 Monaten eine beachtliche Performance von 30,46 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +27,03 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu ist die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt nur um 3,43 Prozent gestiegen. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor konnte Sonova mit einer Rendite von 3 Prozent im letzten Jahr um 27,46 Prozent übertreffen. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,55, das unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 92 liegt Sonova somit 70 Prozent darunter. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sonova bei 242,17 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 273,7 CHF erreicht hat. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +13,02 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Auch der GD50 liegt mit einem Stand von 240,55 CHF und einem Abstand von +13,78 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt erhält Sonova daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien größtenteils positiv, mit insgesamt acht positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sonova eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Sonova von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.