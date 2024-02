Sonova Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Sonova von Anlegern positiv bewertet

Die Anleger haben in den vergangenen zwei Wochen Sonova überwiegend positiv bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die in den letzten Tagen angesprochenen Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Anlegerstimmung erhält Sonova insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) für die Sonova-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt der Wert 44, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da auch hier die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Sonova als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27,6 insgesamt 67 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör".

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich bei Sonova aktuell eine negative Differenz von -0,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", was zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten führt.