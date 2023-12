Sonova Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Sonova wird von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten Wochen zu diesem Thema ausgewertet und kommt zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sonova 25. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" bei 87. Somit ist Sonova aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sonova verläuft aktuell bei 241,19 CHF. Der Aktienkurs selbst liegt bei 273,9 CHF, was einem Abstand von +13,56 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 233,7 CHF, was einer Differenz von +17,2 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sonova liegt der RSI7 aktuell bei 14,22 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 22,35 an, dass Sonova überverkauft ist. Insgesamt erhält das Sonova-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.