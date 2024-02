Sonova Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonova Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Sonova-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 34 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI-Wert von 46,23 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Sonova auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich konnte Sonova in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,89 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt nur um 0,36 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,54 Prozent für Sonova. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,51 Prozent hatte, lag Sonova um 14,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sonova bei 27,6, was unter dem Branchendurchschnitt von 84,06 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich der Dividende liegt Sonova mit einer Ausschüttung von 1,66 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,9 %. Die Differenz von 0,24 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".