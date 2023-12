Sonova Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Sonova eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Sonova daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Sonova ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,55 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 70 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ebenfalls ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sonova liegt bei 46,05, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Somit wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 21, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher ein "Gut" zugeordnet wird. Insgesamt erhält Sonova daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Hinsichtlich des Aktienkurses erzielte Sonova in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 3,43 Prozent, was eine Outperformance von +27,03 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag Sonova mit einer Rendite von 27,46 Prozent über dem Durchschnittswert von 3 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.