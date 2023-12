Sonos Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Sonos wird als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 103,06 deutlich über dem Branchen-Durchschnitt von 62,44 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt Sonos eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt indessen unverändert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die technische Analyse zeigt einen Relative Strength-Index (RSI) von 27,31, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 11,97 und bestätigt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Sonos.