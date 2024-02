Sonos Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sonos-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (47) als auch der 25-Tage-RSI (38,55) bestätigen diese Einschätzung.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führt. Auch die Diskussionsstärke zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei in letzter Zeit vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Sonos-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche und von 3,26 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor erzielt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.