Sonos Aktie: So kann es weitergehen!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 positive und keine negativen Bewertungen für Sonos abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 5,88 Prozent entspricht. Trotzdem gab es keine neuen Bewertungen im letzten Monat.

Aus technischer Sicht zeigt die Sonos-Aktie eine positive Performance. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt von 15,31 USD als auch der 50-Tage-Durchschnitt von 17,86 USD wurden übertroffen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 82, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 40,71 als überbewertet angesehen wird und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich des Aktienkurses hat Sonos im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,75 Prozent erzielt, was 1,34 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -0,67 Prozent, und Sonos liegt aktuell 2,08 Prozent unter diesem Wert.

Insgesamt führt die Kombination dieser Bewertungen zu einer Gesamtbewertung der Sonos-Aktie auf Neutral.