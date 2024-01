Sonos Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen gab es bei Sonos eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Sentiment bei Sonos als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Sonos in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Sonos bei 16,68 USD, was einer Entfernung von +7,68 Prozent vom GD200 (15,49 USD) entspricht. Dies wird als ein "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 14,41 USD, was einem Abstand von +15,75 Prozent entspricht. Somit wird auch hier ein "Gut"-Signal verzeichnet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche in den letzten 12 Monaten erzielte Sonos eine Underperformance von -3,16 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance von Sonos um 11,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik hat Sonos derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -15,41 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Auch hier erhält Sonos eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt sich, dass das Sentiment und die technische Analyse bei Sonos positiv sind, während die Branchenvergleiche und die Dividendenpolitik eher negativ ausfallen.

