Sonos Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV haben. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt das KGV von Sonos mit 103,06 deutlich über dem Durchschnitt von 61, was einer Abweichung von 67 Prozent entspricht. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Sonos liegt bei 48,24, was auf eine neutrale Lage hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 20,94, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Insgesamt erhält Sonos daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Netz können ebenfalls wichtige Hinweise geben. Für Sonos zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich eine Underperformance von -5,5 Prozent im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" und dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Sonos auch hier ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Sonos-Aktie auf Basis fundamentalen und technischen Kriterien sowie der Performance im Branchenvergleich.