Sonoro Gold Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Sonoro Gold-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der letzte Schlusskurs ebenfalls bei 0,08 CAD liegt und somit keine Abweichung aufweist. Ebenso verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Daher wird die Sonoro Gold-Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen haben weder positive noch negative Themen hervorgebracht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Sonoro Gold zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für die Sonoro Gold-Aktie somit in allen genannten Bereichen ein "Neutral"-Rating.