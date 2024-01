Sonoro Gold Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Sonoro Gold-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,065 CAD liegt somit um -18,75 Prozent unter diesem Durchschnitt, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,08 CAD) weicht um -18,75 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sonoro Gold-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine nennenswerte Veränderung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sonoro Gold ergibt die Analyse, dass der RSI7 bei 80 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Sonoro Gold-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.