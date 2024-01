Sonoro Gold Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Sonoro Gold gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Sonoro Gold mit 0,055 CAD nun 31,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht". Bezogen auf die letzten 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -31,25 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sonoro Gold als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 75 liegt. Daher wird auch hier eine Bewertung von "Schlecht" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, ergibt einen Wert von 65, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit eine Bewertung von "Neutral" erhält. Insgesamt wird die Kategorie des RSI also ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger in den sozialen Medien bewerten Sonoro Gold in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge zeigt jedoch, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.