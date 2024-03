Sonoro Gold Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Sonoro Gold wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage mit 20 Punkten bewertet, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI für 25 Tage zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Sonoro Gold als durchschnittlich eingestuft wird, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sonoro Gold bei 0,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,055 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -21,43 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt hingegen einen Abstand von +10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen über Sonoro Gold in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Zusammenfassend ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.