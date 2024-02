Sonoro Gold Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft im Finanzmarkt verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird durch die Beziehung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit ermittelt. Für Sonoro Gold wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der etwas längere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,67 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso liegt der RSI25 bei 59,09, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sonoro Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 37,5 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt um 28,57 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, wobei an einigen Tagen positive Diskussionen über das Unternehmen stattfanden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Sonoro Gold in den letzten Wochen kaum Veränderungen erfahren hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf das Unternehmen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.