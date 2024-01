Sonoro Energy Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Sonoro Energy hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,26 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Sonoro Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 966,67 Prozent erzielt, was 964,06 Prozent über dem Durchschnitt von 2,61 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Sonoro Energy eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen.

Die technische Analyse der Sonoro Energy-Aktie ergibt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, da der letzte Schlusskurs um 70 Prozent abweicht. Jedoch erhält die Aktie in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Sonoro Energy-Aktie, basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien, mit einem "Gut"-Rating für die Rendite und einer "Neutral"-Bewertung für das Sentiment und die technische Analyse eingestuft.