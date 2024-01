Sonoro Energy Aktie: Reagiert die Aktie?

Sonoro Energy: Analyse der Dividende, des Sentiments und der Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Sonoro Energy liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 97,26 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Sonoro Energy in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral", ebenso wie die kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sonoro Energy-Aktie liegt bei 60 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 45,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sonoro Energy.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch verstärkt sich die negative Kommunikation der Anleger in Bezug auf das Unternehmen Sonoro Energy. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.