Sonoma Pharmaceuticals: Volatile Performance, aber Analysten rechnen mit 682% Gewinnsteigerung

Sonoma Pharmaceuticals hat in den letzten Monaten eine volatile Performance gezeigt. Der Aktienkurs hat sich in den letzten 30 Tagen um -12,88% verändert. Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren auf Sicht von 12 Monaten einen Kursanstieg auf 8,01 EUR, was einem Gewinn von +682,61% entspricht.

Die Quartalsbilanz für das 2. Quartal wird in 119 Tagen erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im Jahr 2022 erzielte Sonoma Pharmaceuticals einen Umsatz von 2,97 Mio. EUR und es wird erwartet, dass dieser auf 40,02 Mio. EUR sinken wird.

Auch der bisherige Verlust soll sich erhöhen und voraussichtlich -905,54 Tsd. EUR betragen.

Auf Jahressicht werden ebenfalls rückläufige Gewinnzahlen prognostiziert. Der Gewinn soll um 0,00 Prozent auf -4,49 Mio. EUR...