Sonoco Products Aktie: Das ist erstaunlich

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Sonoco Products von Analysten insgesamt mit einer positiven Einschätzung von "Gut" bewertet. Es gab keine Neutral- oder Schlecht-Einstufungen. Auch im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Sonoco Products-Aktie liegt bei 82 USD, während der aktuelle Schlusskurs bei 56,43 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 45,31 Prozent hin, was wiederum als "Gut" bewertet wird.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Behälter & Verpackung) wird die Aktie von Sonoco Products als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,61, was einen Abstand von 87 Prozent zum Branchen-KGV von 80,27 bedeutet. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Sonoco Products liegt bei 63,4 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sonoco Products derzeit eine Rendite von 3,51 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8287,75 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividendenausschüttung.

Insgesamt ergibt sich also aus den Bewertungen der Analysten eine positive Einschätzung für die Aktie von Sonoco Products.