Sonoco Products Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Sonoco Products wurde in den letzten zwei Wochen von Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "gut" eingestuft. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Das Durchschnittsrating liegt bei "gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Sonoco Products, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 82 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 44,04 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "neutral" bewertet wird.

Die Dividendenrendite von Sonoco Products beträgt 3,51 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "neutral" Bewertung für seine Dividendenpolitik.