Sono Motors: Ist die Aktie jetzt was für Zocker?

Die Aktien von Sono Motors (WKN: A3C7QW) sind am Mittwoch an der Nasdaq-Börse um knapp +5% auf 0,88 US$ hochgesprungen, nachdem das Start-up einen Teilerfolg seiner Crowdfunding-Aktion zur Rettung des Sion-Projekts bekanntgegeben hat. In zwei Wochen ist Tag der Abrechnung. Macht es für Anleger Sinn, auf den Erfolg der Kampagne zu wetten?

Die Solarauto-Firma Sono Motors wurde vor sechs Jahren von drei jungen Münchenern gegründet und im Herbst 2021 in den USA an die Börse gebracht. Anfang 2024 will ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.