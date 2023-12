Sono Group-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Sono liegt bei 1,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist einen Wert von 13,16 auf, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Sono wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sono in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sono eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Diskussionen, während an einem Tag eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sono daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sono derzeit auf 0,15 USD, während der tatsächliche Kurs bei 0,06 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -60 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite weist der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,01 USD auf, was einem Abstand von +500 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Die Gesamtnote für Sono basierend auf der technischen Analyse lautet daher "Neutral".