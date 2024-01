Sono Group Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Sono diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. In den vergangenen Tagen wurden jedoch weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Sono wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Es zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

In der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) für die Sono betrachtet. Der aktuelle Wert von 32,56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein überverkauftes Signal, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Sono daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Der gleitende Durchschnittskurs der Sono liegt derzeit bei 0,13 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,075 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -42,31 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,02 USD, was zu einem Abstand von +275 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse ist daher "Neutral".