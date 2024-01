Sono Group Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Im Fall von Sono betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 5,45 Punkten, was darauf hinweist, dass Sono derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 17,62, dass Sono überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Sono in Bezug auf den RSI mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Sono derzeit 0,13 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,16 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +23,08 Prozent im Vergleich zum GD200. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,02 USD eine positive Entwicklung von +700 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Sono überwiegend negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Sono in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionen rund um das Unternehmen nahmen ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sono-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.