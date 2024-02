Sono Group Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Sono-Aktie zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,065 USD und ist damit 35 Prozent unter dem GD200 von 0,1 USD. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 0,06 USD, was einem Abstand von +8,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sono-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Sono in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Sono in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sono zeigt ebenfalls neutrale Signale. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (45,02 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (55,13 Punkte) weisen darauf hin, dass die Sono-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Sono-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.