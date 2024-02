Sonnet BioTherapeutics Holdings Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Sonnet Biotherapeutics basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 29,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sonnet Biotherapeutics-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Aktien lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung einschätzen. Die sozialen Plattformen zeigen eine neutrale Stimmung, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs von 1,62 USD um -66,8 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Die langfristige Stimmungsbildanalyse zeigt eine mittlere Aktivität der Beiträge und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sonnet Biotherapeutics-Aktie unterschiedliche Bewertungen je nach Analysekriterium, darunter "Gut", "Neutral" und "Schlecht".

