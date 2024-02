Sonim Technologies im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Sonim beträgt 34,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,32, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Sonim eingestellt waren. Es gab neun Tage lang keine positiven Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils negativ. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Sonim daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sonim derzeit bei 0,81 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,665 USD notiert. Dies führt zu einer Distanz von -17,9 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,7 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um die Aktie von Sonim langfristig eher negativ ist. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität sind unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Sonim bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".