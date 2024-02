Sonim Technologies Aktie: Das ist ein Hammer

Die technische Analyse der Sonim-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,81 USD lag. Allerdings schloss der Kurs am letzten Handelstag bei 0,63 USD, was einem Unterschied von -22,22 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,7 USD liegt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-10 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Sonim in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt hingegen eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Sonim in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Sonim in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde, was auf eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung hinweist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Sonim-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 39,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 bei 66,04, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.