Sonim Technologies Aktie: Quo vadis?

Die Sonim-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,86 USD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,75 USD, was einem Unterschied von -12,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,72 USD wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (+4,17 Prozent). Daher wird die Sonim-Aktie in diesem Fall mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 53,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,92 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Sonim-Aktie als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sonim. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Sonim eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält sie in diesem Bereich die Bewertung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.