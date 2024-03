Sonic Healthcare Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell wird der RSI-Wert für Sonic Healthcare mit 47,13 bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Sonic Healthcare eine starke Diskussionsintensität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird die Aktie von Sonic Healthcare nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 26,16 insgesamt 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 74,97 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Sonic Healthcare mit 4,72 Prozent 1,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein lukratives Investment betrachtet und erhält die Bewertung "Gut" von der Redaktion.