Sonic Healthcare Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Gesundheitsdienstleister Sonic Healthcare hat kürzlich eine Dividende von 5 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 102,27 % als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 97,27 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse von Sonic Healthcare kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sonic Healthcare beträgt 21, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" von durchschnittlich 37 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat Sonic Healthcare im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,36 Prozent erzielt, was 18,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche beträgt -10,86 Prozent, wobei Sonic Healthcare aktuell 17,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.