Sonic Healthcare Aktie: Es wird konkret!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Sonic Healthcare als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sonic Healthcare-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,82, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 20,1, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse geben trendfolgende Indikatoren Aufschluss darüber, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und hier werden der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Sonic Healthcare-Aktie beträgt aktuell 32,78 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 32,21 AUD auf einem ähnlichen Niveau (-1,74 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,04 AUD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+7,22 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Sonic Healthcare eine Performance von 10,55 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche sind im Durchschnitt um -8,25 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +18,8 Prozent im Branchenvergleich für Sonic Healthcare entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,68 Prozent im letzten Jahr, wobei Sonic Healthcare 21,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Sonic Healthcare mit einer Dividendenrendite von 5 Prozent derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (102,22%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche beträgt -97. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Sonic Healthcare-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.