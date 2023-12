Sonic HealthcareADR Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Sonic Healthcare liegt bei 37,84, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 8 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sonic Healthcare unterhalten. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ermöglichen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Sonic Healthcare konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Sonic Healthcare-Aktie von 32,85 AUD mit dem aktuellen Kurs (31,37 AUD) eine Abweichung von -4,51 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 29,77 AUD, was einen Anstieg von +5,37 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.