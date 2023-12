Sonic HealthcareADR Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das australische Unternehmen Sonic Healthcare wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Unter fundamentalen Gesichtspunkten zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Unterbewertung der Aktie, da das aktuelle KGV bei 21 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche im Durchschnitt ein KGV von 35 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sonic Healthcare derzeit bei 5 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -97,35 Prozent zur Branche "Gesundheitsdienstleister". Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um -4,51 Prozent abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von +5,37 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zusätzlich wird das Anleger-Sentiment anhand von Diskussionen in sozialen Netzwerken bewertet. In den vergangenen Tagen überwog überwiegend positive Stimmung, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Sonic Healthcare basierend auf fundamentalen, technischen und sentimentalen Kriterien.