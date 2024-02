Mit Sonic Foundry wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Sonic Foundry-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,6 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,16 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -73,33 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 0,24 USD, was einer Distanz von -33,33 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sonic Foundry-Aktie sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Sonic Foundry in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Sonic Foundry-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -74,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche und von 653,52 Prozent im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.