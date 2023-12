Sonic Foundry Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Sonic Foundry-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,75 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs von 0,17 USD weicht somit um -77,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,45 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -62,22 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Sonic Foundry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -83,55 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 89,42 Prozent bedeutet. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" liegt bei -3,72 Prozent, wobei Sonic Foundry aktuell 79,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sonic Foundry festgestellt, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Obwohl es auch positive Diskussionen gab, überwog die negative Kommunikation an den meisten Tagen. Die jüngsten Diskussionen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.